Економіка

18:20 06.06.2024

Інвестфонд Inzhur планує залучити до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю "Україна"

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про реєстрацію регламенту пайового інвестиційного фонду "Інжур Готель Україна".

"Ми дивимося на цікаві активи як на приватному ринку, так і серед державного або комунального майна. Ми хочемо взяти участь у приватизації готелю "Україна" і з цією метою створюємо фонд. Розраховуємо, що до нього пдолучаться 5-10 тис. осіб", - повідомив засновник Inzhur Андрій Журжій агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо планів стосовно готелю "Україна", то, за словами Журжія, у разі перемоги в аукціоні, на першому етапі будуть управлінські рішення, але в майбутньому споруда потребуватиме реконцепції та реконструкції.

"Найкращим варіант для того готелю було б включення його до міжнародної мережі. Але це складно робити під час повномасштабної війни. Це на перспективу. Зараз він потребуватиме аналізу, а потім уже додаткових інвестицій", - повідомив Журжій.

Він додав, що до пайового інвестиційного фонду Inzhur Ocean, який створено, щоб викупити держчастку в 66,65% Ocean Plaza (Київ), уже долучилося приблизно 3 тис. осіб.

Загальна кількість інвесторів у чинні проєкти інвестфонду Inzhur наразі становить близько 5 тис., серед них близько 25% мають інвестиції в кілька проєктів.

Як повідомлялося, на початку 2022 року перед війною Андрій Журжій запустив перший український сервіс для спільного придбання нерухомості Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust).

Станом на 6 червня п'ять фондів нерухомості Inzhur REIT управляють активами в 1,650 млрд грн, мають 4902 співвласника, яким уже виплачено близько 128 млн грн дивідендів.

Засновником та інвестором Inzhur є голова наглядової ради інвестфонду Zhurzhii Ventures Андрій Журжій. Фонд володіє девелоперською компанією Smile Development (яка побудувала і продала інвесторам понад 35 супермаркетів "Сільпо" і "Фора", а також житловий комплекс "Оптимісто", що розвивається, в с. Гатне під Києвом) і компанією з управління активами "Інвестиційні партнери" , що управляє активами на 45 млрд грн в Україні та країнах Євросоюзу.

Теги: #україна #inzhur #готель

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