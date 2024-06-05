ЄБРР акумулює EUR300 млн для підтримки енергетичного сектору України, зокрема створення маневрової генерації

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо про те, що ЄБРР акумулює EUR300 млн. на підтримку енергетичного сектору України.

Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта", повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

У релізі зазначається, що запуск нових енергетичних напрямів діяльності - це органічний крок компанії з розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,41 млн тонн нафти з нафтовим конденсатом (+3% до 2022 року) та 1,097 млрд куб. м природного газу (+6% до 2022 року).

За результатами 2023 року компанія отримала рекордний чистий прибуток - 24 млрд грн, перерахувавши до державного бюджету 27,2 млрд грн податків і зборів. За підсумками того самого року підприємство сплатило понад 8 млрд грн дивідендів.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належала приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.