Економіка

19:19 05.06.2024

Протести фермерів на українсько-польському кордоні - частина європейського руху напередодні виборів до Європарламенту - Мінагрополітики

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Протести фермерів на українсько-польському кордоні - частина європейського руху напередодні виборів до Європарламенту - Мінагрополітики

Акції протестів фермерів, які відбуваються цього тижня в Європі, пов'язані з виборами до Європейського парламенту і є проявом занепокоєння проти "зеленого" курсу, який реалізує Європейська комісія, заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

На його думку, європейські фермери також хочуть звернути увагу виборців на партійні програми в частині підтримки агросектору Європейського Союзу.

"Акція (протесту польських фермерів - ІФ-У), яка відбувається на нашому пункті пропуску (це на кілька днів), є частиною загальноєвропейської акції протесту. Адже зараз усе стосується європейської політики", - сказав він.

В.о. міністра запевнив, що український уряд підтримуватиме зв'язок із польськими колегами і, зокрема, на рівні аграрних асоціацій.

Висоцький також повідомив, що 10 червня представники аграрних міністерств України та Польщі в телефонному режимі обговорять питання експорту/імпорту цукру, яке Україна вже врегулювала. Це дасть підстави мати стриманий оптимізм у тому, що це справді короткострокова акція в межах загальноєвропейської і вона пов'язана з виборами до Європарламенту.

Говорячи про можливе невдоволення європейських фермерів щодо імпорту агропродукції, в.о. міністра нагадав: у новій угоді, що набуває чинності 5 червня, вже враховано побажання аграріїв ЄС. Документ передбачає обмеження за шістьма товарними позиціями, запроваджено квоти.

Представники Мінагрополітики, за його інформацією, також щодня контактують із сусідніми країнами, з якими врегульовано питання торгівлі, зокрема зерном, - Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Болгарією, Румунією. Держчиновники обмінюються інформацією та даними щодо зовнішньої торгівлі.

"На сьогодні якихось сигналів, що щось відбувається не відповідно до домовленостей, немає", - констатував Висоцький.

Він нагадав, що рішення про обмеження експорту зерна до зазначених п'яти сусідніх країн діє до кінця цього року, а не до 1 липня. Відповідно підстав для занепокоєння в прифронтових країнах не має бути, переконаний в.о. міністра.

 

Теги: #фермери #думка #протести #кордон

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