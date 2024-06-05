Мінфін України запустив інтерактивний сайт матриці реформ

Міністерство фінансів України в середу запустило інтерактивний сайт матриці реформ https://reformmatrix.mof.gov.ua/, узгоджених у домовленостях із ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом та угодах зі Світовим банком.

"Матриця реформ систематизує умови та рекомендації міжнародних партнерів України в ключових секторах, представлених в офіційних документах, і є аналітичним інструментом ефективного впровадження та моніторингу виконання всіх запланованих заходів", - зазначив Мінфін у пресрелізі.

Уточнюється, що цьому передувала постанова Кабінету Міністрів від 4 червня "Деякі питання моніторингу виконання матриці реформ".

Як наголошується в релізі, матриця реформ фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів, а також містить експертну оцінку впливу реформ на економічне зростання і відновлення, проведену Київською школою економіки (КШЕ), Центром економічної стратегії (ЦЕС) за методологією Гарвардського університету та за сприяння Світового банку.

Згідно з постановою, Мінфін є відповідальним за моніторинг виконання матриці реформ, а також зобов'язань за програмами фінансової підтримки та перед міжнародними партнерами. Передбачається, що інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, які відповідають за здійснення заходів, передбачених зобов'язаннями, регулярно надаватимуть актуальну інформацію про результати здійснення заходів.

Уточнюється, що в рамках відкритості та публічності процесу виконання узгоджених із партнерами заходів запущено інтерактивний сайт матриці реформ, на якому можна ознайомитися зі змістом, термінами та графіком виконання умов у різних галузях, а можливість застосування фільтрів до конкретного виконавця, індикатора та його рівня економічного впливу дають змогу провести ретельний аналіз виконання Україною спільно визначених із партнерами заходів.

Як наголосив Мінфін, матриця реформ має чіткі пріоритети за рівнем економічного впливу. На першому місці йдуть макроекономічні політики, оскільки реформи саме в цій сфері мають найбільш відчутний загальний вплив на державу. Вони включають податкові та митні реформи з розширення внутрішньої дохідної бази, усунення квазіфіскальних викривлень, підтримання загальної стабільності цін.

Далі йде управління державним сектором та інституціями, що включає зміцнення координації регіональної політики, розроблення вимірюваних планів дій з реформування правоохоронних органів і боротьби з корупцією, а також підвищення спроможностей управління державними інвестиціями, зокрема судових інстанцій.

За ними йдуть структурні реформи, які охоплюють програми на ринку праці та політику, пов'язану з людським капіталом, заходи зі спрощення торгівлі та бізнес-середовища, включно з реформами державних підприємств і корпоративного управління, а також такі сектори, які інтегрують та реформують регулювання, як енергетика, критичні матеріали, сільське господарство і транспорт.

"В уряду та органів влади понад 200 реформ і понад 400 індикаторів для виконання тільки у 2024 році. Послідовність виконання також важлива, тому пріоритетом визначено реформи, які матимуть найбільший вплив на розвиток економіки", - наведено в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Зазначено, що партнерами в реалізації проєкту також є Міністерство економіки, Офіс реформ Кабміну, Світовий банк.