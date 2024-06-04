Економіка

12:37 04.06.2024

Шмигаль: Економія електроенергії буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки

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Шмигаль: Економія електроенергії буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він.

За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти: посилення ППО; ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів; децентралізація енергосистеми; міжнародна підтримка та співпраця; енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Теги: #шмигаль #енергетика

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