Економіка

12:05 04.06.2024

Ремонт високовольтної лінії не впливає на загальний обсяг імпорту е/е - "Укренерго"

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Ремонт високовольтної лінії не впливає на загальний обсяг імпорту е/е - "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Виведення в плановий ремонт однієї з високовольтних повітряних ліній, що з'єднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережею континентальної Європи, не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи, повідомила НЕК "Укренерго".

"Пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії", - пояснила НЕК у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Компанія зазначила, що ремонт міждержавних повітряних ліній - це необхідний плановий захід, який відбувається в заздалегідь визначений операторами двох енергосистем термін. Перенесення або скасування ремонту лінії може призвести до аварійної ситуації в енергосистемі.

Водночас "Укренерго" зазначило, що після російської атаки 1 червня всередині країни діють певні мережеві обмеження, які впливають на доступні обсяги імпорту.

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над їх усуненням", - запевнив системний оператор.

За його інформацією, протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт загальним обсягом 23 953 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт, що майже на 12% менше, ніж учора, коли були рекордні, щонайменше - цього року, 27 178 МВт-год.

Як повідомлялося, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що стабілізаційні відключення світла в Києві 4 червня можуть бути більшими через збільшення ліміту обмежень електроенергії. Якщо на понеділок ліміти були 80% потреби, то на вівторок - 74%.

Збільшення лімітів він пояснив виходом у планові ремонти двох енергоблоків АЕС і лінії, якою імпортують електроенергію зі Словаччини.

"Укренерго" ввела на вівторок, 4 червня, ліміти споживання на всю добу, як і в понеділок, повідомила компанія в телеграм-каналі, уточнивши, що на вівторок дефіцит е/е буде більшим.

 

Теги: #укренерго #енергетика

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