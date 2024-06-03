Економіка

20:31 03.06.2024

Мобілізація та міграція є основними причинами "кадрового голоду"

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Мобілізація та міграція є основними причинами "кадрового голоду"

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних Міністерством економіки роботодавців.

Згідно з опублікованими міністерством у понеділок результатами опитування, респонденти також виокремили серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

Зазначається, що пошук кваліфікованих працівників є основною нагальною проблемою українського бізнесу - про неї заявили 58% опитаних. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки поставок (24%).

Близько 41% опитаних повідомили, що чисельність їхнього колективу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишилася на тому самому рівні, у 5% вона збільшилася у межах 20%, і лише у 3% - понад 20%, тоді як у 19% респондентів відтік кадрів становив до 20%, у 17% - 20-50% і у 15% - понад 50%.

Більшість опитаних дотримуються думки, що до повномасштабного вторгнення РФ брак кваліфікованих кадрів на українському ринку був відсутній.

"Не дивлячись на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022-2023 років, роботодавці, що наймають працівників, уже у 2024 році, говорять про дефіцит кадрів", - зазначає Мінекономіки.

За даними опитування, 43% респондентів зіткнулися з труднощами під час заповнення вакантних місць у поточному році.

Зазначається, що 36% опитаних після закінчення війни очікують погіршення ситуації на ринку праці, водночас 24% вважають, що нестачі кадрів не буде. Решта трохи менше половини роботодавців майже порівну розділилися в думках: що ситуація буде непростою, але кращою, ніж на сьогодні (22%), і що ситуація буде аналогічною тій, що є на даний момент (18%).

Бізнес бачить найбільш дієвими способами боротьби з "кадровим голодом" співробітництво з агентами працевлаштування (36%), підвищення заробітної плати (31%) і навчання співробітників (22%). Однак 11% опитаних у переліку засобів усунення нестачі робочої сили згадали відмову від скорочення виробництва продукції або послуг.

Як уточнило Мінекономіки, в опитуванні взяли участь 3175 респондентів з усіх регіонів України. Найбільш активними були роботодавці з Донецької - 15%, Чернігівської - 9%, Івано-Франківської - 7% та Київської областей - 7%, а також із Києва - 8%.

З них 16% ведуть діяльність у сільському господарстві, 15% - в оптовій та роздрібній торгівлі, 10% - працюють у переробній промисловості, 9% - у сфері охорони здоров'я, 9% - у сфері навчання, 15% - надають інші види послуг.

Переважна більшість опитаних компаній (88%) має менш як 200 співробітників, у 94% відсутній іноземний капітал і 77% не мали досвіду роботи із зарубіжними підприємствами.

 

 

 

Теги: #ринок #праця #мобілізація

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