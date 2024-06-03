В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

В Україні запустили сайт, присвячений усім запровадженим проти Росії світовою спільнотою санкціям у зв'язку з її агресією проти України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

На сайті також представлена інформація про вплив запроваджених проти Росії обмежувальних заходів на її економіку й військовий потенціал.

За словами Єрмака, користувачі можуть знайти дані про санкції в різних секторах, включно з фінансовим, енергетичним, військовим і технологічним, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Сайт має вісім розділів, зокрема "Викрадачі дітей", "Компоненти у зброї", "Інструменти війни" та інші.

З інформацією, представленою на електронній платформі, можна ознайомитися за посиланням.