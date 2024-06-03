Економіка

14:10 03.06.2024

"Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину на північному сході країни

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"Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину на північному сході країни

ПАТ "Укрнафта" почала будувати нову розвідувальну свердловину на північному сході країни, повідомив директор компанії Сергій Корецький на фейсбук-сторінці.

За його словами, буріння здійснюється власним верстатом. Проєктна глибина об'єкта - 3314 м. Мета - дістатися до продуктивних горизонтів візейських відкладень.

Закінчення будівництва свердловини заплановано на серпень 2024 року.

Корецький також повідомив, що компанія завершує монтаж ще одного власного верстата для буріння нової свердловини на заході країни.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2024 році планує розпочати буріння 30 нових свердловин.

Компанія 2023 року збільшила видобуток нафти із конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #свердловина #укрнафта

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