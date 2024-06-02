Економіка

11:07 02.06.2024

У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення - ДТЕК

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У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення - ДТЕК

У зв'язку з важкою ситуацією в українській енергосистемі в столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій області застосовуються екстрені відключення, повідомляє енергохолдинг ДТЕК.

"Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одеська область, Дніпропетровська область, Донецька область. На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

У ДТЕК закликали розумно споживати електроенергію жителів тих будинків, у яких вона є.

Теги: #обмеження #електроенергія

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