Економіка

15:46 01.06.2024

Україна експортувала морським коридором 50 млн т вантажів, відправивши 1737 суден - Мінвідновлення

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Україна експортувала морським коридором 50 млн т вантажів, відправивши 1737 суден - Мінвідновлення

Створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт 50 млн тонн вантажів, у портах було оброблено 1737 суден, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"50 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором за 9 місяців. Попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден", - ідеться в повідомленні Міністерства у фейсбуці в суботу.

Завдяки об'єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх працівників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем, ідеться в повідомленні.

У фейсбуці Адміністрації морських портів (АМПУ) повідомляється, що Чорноморські порти вийшли на рекордний обсяг переробки вантажів.

"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, Українські Чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!" - йдеться в повідомленні АМПУ.

Минулого четверга про те, що експорт морським коридором сягнув 50 млн т повідомив ексзаступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Юрій Васьков.

Глава Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин повідомляв, що результати роботи українського "зернового коридору" майже в півтора раза перевищили показники Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, показник перевезення тільки зернових вантажів за вісім місяців уже на 10% вищий, ніж результати роботи "зернової ініціативи" за рік.

Теги: #зерно #морський_коридор

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