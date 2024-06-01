Економіка

15:14 01.06.2024

"Укренерго" продовжило до кінця доби застосування лімітів енергоспоживання

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"Укренерго" продовжило до кінця доби застосування лімітів енергоспоживання

НЕК "Укренерго" продовжила на годину - до кінця доби суботи застосування лімітів енергоспоживання для промисловості та населення, повідомила компанія в телеграм-каналі.

Отже, ліміти діятимуть з 18:00 до 24:00, хоча спочатку планувалося їх застосовувати з 18:00 до 23:00.

"Укренерго" зазначило, що в разі перевищення цих лімітів оператори системи розподілу можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, в ніч на суботу РФ завдала повітряних ударів по енергетиці в п'яти областях. ДТЕК повідомив про серйозні пошкодження двох його ТЕС, а "Укргідроенерго" - двох ГЕС.

Теги: #відключення

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