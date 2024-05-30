Економіка

08:58 30.05.2024

"Укрнафта" завдяки ГРП збільшила добовий дебіт однієї зі свердловин у 25 разів

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"Укрнафта" завдяки ГРП збільшила добовий дебіт однієї зі свердловин у 25 разів

ПАТ "Укрнафта" після проведення гідророзриву пласта (ГРП) збільшила добовий дебіт свердловини на північному сході країни в 25 разів, повідомив директор компанії Сергій Корецький на фейсбук-сторінці.

За його словами, зараз це найпродуктивніша свердловина компанії - 103 тонни на добу в нафтовому еквіваленті.

У результаті виконаних підрядником ТОВ "Такром Україна" робіт свердловина, яка на штангово-глибинному насосі "гойдалці" раніше давала 4,1 тонни на добу, тепер має дебіт 73 тонни нафти і 35 тис. куб. м газу.

Корецький також повідомив, що станом на кінець травня проведено 12 кислотних ГРП на 10 свердловинах родовища "Укрнафти" на Заході України. Фахівці департаменту розробки родовищ використовували вдосконалену рецептуру розчину та комбінували власний флот і знімну спецтехніку.

"Результат - додатковий накопичений видобуток від ГРП і КГРП за 5 місяців становив 8941 тонну нафти, коефіцієнт успішності - 93%, середня кратність збільшення дебіту - 4", - уточнив він.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія визначає стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #свердловини #укрнафта

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