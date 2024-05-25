Економіка

12:39 25.05.2024

ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

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ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом з українськими партнерами шукає найкращий шлях, щоб Україна могла вижити наступної зими. Основні зусилля спрямовано на підвищення гнучкості енергосистеми та відновлення опалення там, де його потужності зруйновано російськими ударами, заявила асоційований директор, старший банкір департаменту енергетики ЄБРР в Україні Ольга Єрьоміна.

"Потрібно будувати гнучке відновлення енергетики разом із наданням послуг опалення населенню, і ми шукаємо зараз розв'язання цієї проблеми", - сказала вона на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому LUCC у Люксембурзі цього тижня.

Єрьоміна зазначила, що основною темою для майбутнього розвитку української енергетики є відновлювальні джерела енергії, однак для цього має бути створено підґрунтя.

"Щоб створити підґрунтя, мають бути гнучкі можливості", - наголосила представниця ЄБРР.

На її думку, після останніх російських ударів по українській енергосистемі проєкти в атомній енергетиці не можуть бути вирішенням поточних проблем. Єрьоміна додала, що наявні українські АЕС уже доволі старі, нові проєкти в атомній енергетиці потребують багато часу та багато коштів на реалізацію, а технології малих модульних реакторів ще доволі нові й до них немає легкого доступу.

"Атомна енергетика - це не рішення. Це не гнучка система, і вона не розв'яже наявних проблем", - підсумувала свою думку щодо можливості вплинути на поточну ситуацію за рахунок проєктів в атомній енергетиці представниця ЄБРР.

Єрьоміна зазначила, що для вирішення поточної ситуації варто розглядати газову турбінну генерацію, "бо поки що не було винайдено інших варіантів".

Коментуючи можливості технологій переробки біологічних відходів, вона зазначила, що ЄБРР бачить значний потенціал її розвитку в Україні та зробив такий висновок ще восени 2022 року.

"Але, на жаль, це не рішення на наступну зиму, і, мабуть, на наступну зиму після цієї також, тому що ці рішення потребують часу, а в Україні недостатньо досвіду. І зараз в умовах війни в нас дуже великий дефіцит кваліфікованих людей, які могли б узяти біологічні відходи і переробити їх на енергію. І щоб бути прагматичним і бути реалістичним, нам потрібно думати про негайні завдання, які є пріоритетними зараз", - вважає Єрьоміна.

На її думку, серед основних пріоритетів цього року також економія енергії, чому може допомогти підвищення цін на неї в умовах дефіциту.

Зменшити тиск на енергосистему України могло б підвищення енергоефективності, зокрема, у водопостачанні, і розвиток дистрибуції, наприклад котелень на біопаливі. Для цього необхідно збільшувати компетенцію муніципалітетів, бо вони іноді не розуміють, яким є найкраще рішення для них, додала представниця ЄБРР.

Вона наголосила, що банк буде дуже радий працювати з усіма акціонерами, готовими надати екстрену допомогу українській енергосистемі, і шукає найкращі шляхи реалізації такої допомоги.

Теги: #допомога #україна #єбрр #зима

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