Уряд схвалив законопроєкт про механізми врегулювання боргової проблеми на ринку е/е

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про ринок електроенергії, який передбачає застосування алгоритму розподілу коштів із поточного рахунку зі спеціальним режимом використання і спрямованих на погашення боргів на ринку е/е, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Законопроєкт спрямований на покращення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії, шляхом відкриття певними учасниками ринку електричної енергії поточних рахунків із спеціальним режимом використання та можливості запровадження відповідного алгоритму розподілу коштів із таких рахунків", - написав він у телеграмі за результатами засідання уряду в п'ятницю.

Зазначається, що проєктом закону передбачено зобов'язати електропостачальників відкрити поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, на які вноситиметься плата за надані послуги на ринку електроенергії, а також надати право Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлювати алгоритм розподілу коштів із цих рахунків. Крім того, передбачається надання можливості споживачам, об'єкти яких віднесено до об'єктів критичної інфраструктури, з метою уникнення припинення постачання е/е, відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідно до порядку, затвердженого Кабміном. Водночас передбачається надання права не відновлювати постачання е/е споживачеві за наявності у нього заборгованості за договором із постачальником "останньої надії" та/або за договором про реструктуризацію заборгованості.

Як повідомлялося, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку березня радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко зазначав, що можна домогтися покращення розрахунків за електроенергію промисловими споживачами, визначивши рішенням уряду перелік критичних споживачів та умови забезпечення їх ресурсом, серед яких можуть бути обмеження на вільне розпорядження коштами, "наприклад, через відкриття рахунків у казначействі, які функціонуватимуть на кшталт спецрахунків, тобто з певним алгоритмом розщеплення коштів на користь споживачів". Звісно ж, за наявності боргів за спожиту електрику".

Тоді він висловлював припущення, що "протягом березня-квітня ми отримаємо рішення уряду щодо визначення переліку критичних споживачів і порядку забезпечення таких споживачів ресурсом".

У грудні минулого року голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що борги на балансуючому ринку (БР) продовжують зростати, "тому що є 5,5 тис. споживачів, які не платять за е/е, але ми їх не можемо відключати". У результаті компанія не може повною мірою розрахуватися з генерацією за поставлену е/е на цьому ринку, що в результаті загрожує всій системі. Борги споживачів перед "Укренерго" на БР становлять приблизно 30 млрд грн, борги компанії - близько 19 млрд грн.