Dragon Capital заявляє про необґрунтований тиск БЕБ на бізнес ТЦ Victoria Gardens

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомляє про тиск із боку органів Бюро економічної безпеки (БЕБ), які виявляють підвищену увагу до діяльності торговельно-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG, Львів) та здійснюють повторювані розслідування у кримінальних провадженнях 7-річної давності, порушених проти колишніх власників.

"Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові - одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року", - йдеться на сайті компанії.

У повідомленні зазначено, що детективи територіального управління (ТУ) БЕБ у Києві в кримінальному провадженні, відкритому в 2017 році до купівлі Dragon Capital активу, висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податку під час операції з продажу ТРЦ VG від ТОВ "Фенікс-Капітал" ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" (поточний власник).

"Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті", - інформує компанія.

Однак уже в травні цього року "Європоліс Проперті Холдінг" отримав вимогу від детективів ТУ БЕБ у Львівській області в іншому кримінальному провадженні від 2017 року щодо надання таких самих пояснень і документів за тією самою операцією.

Зазначається, що компанія-власник ТЦ надала свої пояснення і нагадала про те, що ці обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ.

Після цього інвесткомпанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

"Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Dragon Capital закликає до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. Компанія сподівається на підтримку державних органів у створенні прозорого та справедливого бізнес-середовища", - наголошується у повідомленні.

Dragon Capital нагадала, що під час купівлі у 2018 році "Фенікс-Капіталу", якому на той час належав ТРЦ VG, загальна сума накопичених збитків цього ТОВ становила майже півмільярда гривень, при цьому основну суму сформували курсові різниці за кредитом від компанії-нерезидента. Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.

"Наскільки нам було відомо, попередній власник вказаного товариства – іноземна компанія Globcon Limited та її бенефіціарні власники - зіткнулися в 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ "Фенікс-Капітал" спільно з іншими особами. За завіряннями продавців ними було вжито достатньо заходів, щоб запобігти якимось незаконним вимогам до нового власника ТОВ "Фенікс-Капітал"/ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як 5 кримінальних справах, відкритих у 2017 році", - зазначається в релізі інвесткомпанії.

Водночас Dragon Capital констатує, що, попри зміну власників "Фенікс-Капітал", спроби рейдерського захоплення ТРЦ VG не припинилися, і новий власник зіткнувся із загрозою втрати контролю над придбаними на законних підставах активами. Для створення додаткового юридичного захисту ТРЦ VG від незаконних зазіхань було прийнято рішення про продаж ТРЦ VG іншій компанії групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом. За результатами такого продажу "Фенікс-Капітал" сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі понад 80 млн грн.

"Після цього нами були проведені реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG. Дані операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки", - зазначено в релізі.

Згідно з ним, "Європоліс Проперті Холдінг" (поточний власник ТРЦ VG) почав сплачувати ПДВ від операцій із надання в оренду площ у ТРЦ VG безпосередньо до бюджету з лютого 2021 року, наразі це майже 9 млн грн щомісяця. За результатами 2023 року ТОВ нарешті стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року - 12 млн грн.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами. Компанія має більше ніж 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, зокрема в нерухомість.

Dragon Capital Property Management - керуюча команда, що здійснює управління портфелем житлової та комерційної нерухомості компанії. На сьогодні під її управлінням перебувають 26 об'єктів комерційної нерухомості, з них 11 об'єктів офісної нерухомості, 6 об'єктів торговельної нерухомості та 9 логістичних комплексів, площею 531 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.