Економіка

16:35 23.05.2024

Комісія Ради вважає економічно необґрунтованою спробу передати БЦ "Гулівер" в управління АРМА

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Комісія Ради вважає економічно необґрунтованою спробу передати БЦ "Гулівер" в управління АРМА
Фото: Gulliver

Передача столичного багатофункціонального комплексу (БФК) "Гулівер" в управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), економічно не обґрунтована і може завдати шкоди державному бюджету, вважають у Парламентській спецкомісії із захисту інвесторів.

"Чому БЕБ (Бюро економічної безпеки) раптом вирішило передати заарештований актив, з доходу якого щомісячно сплачується 40 млн грн кредиту до державних Ощадбанку та Укрексімбанку – абсолютно незрозуміло", – зазначила на засіданні комісії з розгляду цієї ситуації в середу її голова Галина Янченко.

Зазначалося також, що спроба передати Гулівер в управління АРМА схожа на спробу рейдерства працюючого бізнесу.

"Я пам'ятаю часи, коли АРМА активно використовувалася для рейдерства чужих бізнесів, що працюють. Ми поклали два роки роботи парламентської спецкомісії, щоб припинити цю ганебну практику. І ось знову, так схоже, правоохоронці у зв'язці з АРМА беруться за старе. Цю практику необхідно припинити" , – наголосила Янченко.

У межах засідання народні депутати заслухали звернення компанії ТОВ "Три О", яка є власником МФК "Гулівер", Ощадбанку, представників правоохоронних органів.

Наголошувалося, що "Три О" щомісяця платить близько 40 млн грн за кредитами двом державним банкам – Ощадбанку та Укрексімбанку, тоді як у разі передачі активу в управління АРМА ці виплати зупиняться.

Як повідомлялося, БЕБ близько року тому повідомило, що підозрює директора компанії в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків. За наявною інформацією, провадження у справі триває, остаточних судових рішень немає.

БФК "Гулівер" розташований у центрі Києва, був введений у дію у 2013 році. Комплекс об'єднує дві вежі бізнес-центру категорії "А", одна з яких має 33 поверхи, та ТРЦ на 10 поверхів. Площа БФК 157,4 тис. кв. м. "Forbes Україна" зазначало, що довоєнна оцінка "Гулівера" становила від $142 млн до $350 млн.

Теги: #арма #гулівер

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