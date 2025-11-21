Інтерфакс-Україна
Події
12:39 21.11.2025

АРМА не може знайти управителя для будинку ексміністра внутрішніх справ Захарченка

3 хв читати
АРМА не може знайти управителя для будинку ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може знайти управителя для будинку та чотирьох земельних ділянок колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через відсутність зацікавлених учасників, проте вже розпочало збір ринкових пропозицій щодо формування умов для активів.

За словами очільника міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, будинок, який довго не виставлявся, був виставлений у системі Prozorro для пошуку управителя, але ніхто не відгукнувся. Згідно з інформацією на порталі системи, до 2 жовтня 2025 року очікувались тендерні пропозиції щодо закупівлі послуг з управління активами чотирьох земельних ділянок та житлового будинку у Києві, очікувана вартість складала 300 тис. грн, проте торги не відбулись.

"За законом до моменту такого акта відповідальність за збереження майна несе орган досудового розслідування або прокуратура, а АРМА не має фізичного доступу до об’єкта," – пояснив Соболєв журналістам на зустрічі в четвер.

Він додав, що спроба провести такі конкурси була у 2022 році, але тоді переможця не обрали, а попереднє керівництво Агенції їх потім скасувало. Конкурси на активи Захарченка поновили в системі Prozorro у вересні цього року, але торги знов не відбулися – не було бажаючих.

Щодо поточної ситуації, то наразі АРМА збирає ринкові пропозиції для формування умов цих активів для подальшого виставлення на конкурс. Три тижні тому було оголошено про проведення попередніх ринкових консультацій та приймання комерційних пропозицій у межах конкурсного відбору управителів.

Соболев зауважив, що всі конкурси з відбору управителів проводяться виключно через систему Prozorro, із чітко визначеними критеріями до учасників та вимогами до їх фінансової спроможності.

Як повідомляло Державне бюро розслідувань (ДБР), Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує Бюро, багато з цих справ вже передано до суду. Зокрема, йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра-втікача. Загальна вартість арештованого становить 1,4 млрд грн. Робота щодо стягнення решти майна продовжується. 24 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мінюсту, поданий за матеріалами ДБР та стягнув у дохід держави шість об’єктів нерухомості, серед яких - дві квартири в Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках загальною вартістю 400 млн грн.

Захарченко є колишнім головою Державної податкової служби України (2010-2011 рр.) та ексміністром внутрішніх справ України (2011-2014 роки). Після 2014 року він отримав громадянство та переховується в РФ, наразі його оголошено у міжнародний розшук.

За словами нардепа Ярослава Железняка (фракція "Голос"), у будинку Захарченка вночі перед обшуками НАБУ та САП в рамках операції "Мідас" ночував ексміністр енергетики та вже ексміністр юстиції Герман Галущенко, хоча у жовтні 2025 року він виїхав з нього. Також поруч була помічена звільнена 19 листопада Верховною Радою ексміністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Будинок арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА. Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025", - написав Железняк на сторінці у Facebook.

Теги: #арма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 21.11.2025
Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

11:53 17.11.2025
АРМА розпочало системне перезавантаження та створює підрозділ внутрішньої безпеки

АРМА розпочало системне перезавантаження та створює підрозділ внутрішньої безпеки

10:40 16.11.2025
Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

09:20 06.11.2025
АРМА передало в управління маєток "Ведмежа діброва" на Закарпатті

АРМА передало в управління маєток "Ведмежа діброва" на Закарпатті

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Внаслідок ворожих ударів по Одесі постраждали 7 людей – голова МВА

Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Глава МЗС Німеччини вважає пропозицію США не планом, а перерахуванням варіантів, які РФ і Україна мають обговорювати

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА