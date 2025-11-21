АРМА не може знайти управителя для будинку ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може знайти управителя для будинку та чотирьох земельних ділянок колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через відсутність зацікавлених учасників, проте вже розпочало збір ринкових пропозицій щодо формування умов для активів.

За словами очільника міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, будинок, який довго не виставлявся, був виставлений у системі Prozorro для пошуку управителя, але ніхто не відгукнувся. Згідно з інформацією на порталі системи, до 2 жовтня 2025 року очікувались тендерні пропозиції щодо закупівлі послуг з управління активами чотирьох земельних ділянок та житлового будинку у Києві, очікувана вартість складала 300 тис. грн, проте торги не відбулись.

"За законом до моменту такого акта відповідальність за збереження майна несе орган досудового розслідування або прокуратура, а АРМА не має фізичного доступу до об’єкта," – пояснив Соболєв журналістам на зустрічі в четвер.

Він додав, що спроба провести такі конкурси була у 2022 році, але тоді переможця не обрали, а попереднє керівництво Агенції їх потім скасувало. Конкурси на активи Захарченка поновили в системі Prozorro у вересні цього року, але торги знов не відбулися – не було бажаючих.

Щодо поточної ситуації, то наразі АРМА збирає ринкові пропозиції для формування умов цих активів для подальшого виставлення на конкурс. Три тижні тому було оголошено про проведення попередніх ринкових консультацій та приймання комерційних пропозицій у межах конкурсного відбору управителів.

Соболев зауважив, що всі конкурси з відбору управителів проводяться виключно через систему Prozorro, із чітко визначеними критеріями до учасників та вимогами до їх фінансової спроможності.

Як повідомляло Державне бюро розслідувань (ДБР), Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує Бюро, багато з цих справ вже передано до суду. Зокрема, йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра-втікача. Загальна вартість арештованого становить 1,4 млрд грн. Робота щодо стягнення решти майна продовжується. 24 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мінюсту, поданий за матеріалами ДБР та стягнув у дохід держави шість об’єктів нерухомості, серед яких - дві квартири в Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках загальною вартістю 400 млн грн.

Захарченко є колишнім головою Державної податкової служби України (2010-2011 рр.) та ексміністром внутрішніх справ України (2011-2014 роки). Після 2014 року він отримав громадянство та переховується в РФ, наразі його оголошено у міжнародний розшук.

За словами нардепа Ярослава Железняка (фракція "Голос"), у будинку Захарченка вночі перед обшуками НАБУ та САП в рамках операції "Мідас" ночував ексміністр енергетики та вже ексміністр юстиції Герман Галущенко, хоча у жовтні 2025 року він виїхав з нього. Також поруч була помічена звільнена 19 листопада Верховною Радою ексміністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Будинок арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА. Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025", - написав Железняк на сторінці у Facebook.