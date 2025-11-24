Інтерфакс-Україна
Події
17:33 24.11.2025

Суд скасував рішення про передачу АРМА зернового термінала "Боріваж"

Шевченківський райсуд Києва 31 жовтня скасував рішення про передачу компанії "Агротермінал Логістик", у власності якої знаходиться зерновий термінал "Боріваж" у порту "Південний", Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), повідомило видання Forbes.ua з посиланням на дані судового реєстру.

Зазначається, що того самого дня АРМА завершило ринкові консультації та готувало термінал до продажу. АРМА мало намір провести торги на платформі Prozorro у першому кварталі 2026-го.

Термінал перебував в управлінні АРМА з березня 2025 року після того, як його визнали речовим доказом у кримінальному провадженні щодо можливих незаконних дій службовців кількох компаній, зокрема ПриватБанку, серед яких фігурують колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. 

Попри арешт та передачу АРМА термінал продовжував працювати. З початку року через нього перевалили 1,43 млн тонн вантажів.

"Арешт на актив частково скасовано, тож наразі вживаються відповідні процесуальні дії", — зазначила тимчасова виконувачка обов'язків голови АРМА Ярослава Максименко.

