Міноборони допустило до використання НРК "Гулівер"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Збройних Сил універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер", що призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах, повідомило Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки на сайті відомства.

"Гулівер" поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили. Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони вказують, що "Гулівер" може доставляти понад 300 кг вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям. Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

Крім того, НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування, додали в МОУ.

Повідомляється, що НРК "Гулівер" спроектували українські інженери з урахуванням бойового досвіду Сил оборони.