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11:35 31.05.2023

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

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Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру директору одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків, повідомила пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками "фіктивності" й "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей, пояснюють у релізі.

"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", - зазначено в повідомленні.

На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили директору столичного ТРЦ про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

У пресслужбі ТРЦ "Гулівер" агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що йдеться про їхній торговельний центр, юристи готують коментар із позицією компанії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #податки #ухиляння #нерухомість #гулівер #беб

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