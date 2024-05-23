Економіка

15:19 23.05.2024

Стефанчук поки що скептично ставиться до економічного бронювання від мобілізації

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Стефанчук поки що скептично ставиться до економічного бронювання від мобілізації

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поки що скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації.

"Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як я побачу конкретний механізм реалізації", - сказав Стефанчук на брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації.

Голова Верховної Ради наголосив, що доволі часто "за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів".

"У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", - наголосив спікер.

Водночас Стефанчук зазначив, що якщо вдасться отримати якийсь досвід, якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати батьківщину, якщо буде можливість досягти справедливості в такому підході, він, можливо, і підтримає цей варіант.

"Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому", - сказав він.

Теги: #стефанчук #мобілізація #бронювання

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