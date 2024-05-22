Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) розпочали повідомляти про перенесення на годину раніше початку обмежень е/е 22 травня: з анонсованих НЕК "Укренерго" вранці 20:00 на 19:00.

"Внесено зміни до графіків погодинних відключень (ГПО). Виходячи з доведених "Укренерго" лімітів, 22 травня на Черкащині ГПО буде застосовано з 19:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні "Черкасиобленерго" на фейсбук-сторінці.

"Важливо: оновлена інформація про графіки стабілізаційних відключень на сьогоднішній день. Київ, Київська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", - повідомляє ДТЕК про ситуацію в областях діяльності своїх операторів у телеграм-каналі.

Такі інформацію у своїх соцмережах уже розмістили також "Полтава-", "Львів-" та "Вінницяобленерго".

Оператори просять споживачів стежити за інформацією "Укренерго" та їхньою власною, щоб знати про зміни умов енергопостачання.

Пізніше "Укренерго" підтвердило в телеграмі інформацію про початок застосування обмежень на годину раніше, назвавши причиною коригування хмарність, що заважає роботі сонячної генерації.

При цьому наголошується, що критична інфраструктура, яка виконує функції життєзабезпечення населення, не обмежується.

Як повідомлялося, у вівторок увечері "Укренерго" повідомило про застосування ГПО з 18:00 до 20:00, потім перенесло їхній початок із 20:00.