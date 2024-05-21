"Укренерго" відмовилося від обмеження енергопостачання з 11:00 до 17:00 вівторка через сонячну погоду

Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

НЕК "Укренерго" скасувала з 11:00 до 17:00 раніше анонсовані на всю добу обмеження енергопостачання населення та промислових споживачів у всіх регіонах.

"Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни", - пояснив системний оператор у своєму фейсбуці у вівторок.

З огляду на це "Укренерго" закликає споживачів перенести на денні години заплановане на вечір або на ніч користування енергоємними приладами.

"Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00", - наголосила компанія.

НЕК зазначає, що у вівторок з 00:00 до 07:00 вже застосовували аварійну допомогу з країн Європи. У понеділок вона також була в ці години плюс іще годину з 23:00 до 24:00.

Імпорт е/е з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови після підвищення в понеділок на вівторок дещо знизився - до 18 242 МВт-год (мінус 6,5%).

За даними НЕК, на ранок (переважно через бойові дії - ЕР) знеструмлені 416 населених пунктів.