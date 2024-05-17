Економіка

12:31 17.05.2024

Шмигаль: Завдання кожного міністерства та міністра забезпечити енергетичну автономність установ критичної інфраструктури

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Шмигаль: Завдання кожного міністерства та міністра забезпечити енергетичну автономність установ критичної інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визначив завданням кожного міністерства забезпечити енергетичну автономність усіх ввірених їм установ критичної інфраструктури.

"Завдання кожного міністерства і міністра: забезпечити енергетичну автономність усіх визначених установ у вашій галузі та відповідальності. Це стосується і електроенергії, і опалення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, на сьогодні в медичних закладах України вже понад 11 тис. генераторів, а в рамках спільного проєкту зі Світовим банком встановлюються в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, що накопичують електроенергію.

"Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримають 2000 таких систем", - додав він.

Крім того, прем'єр розповів, що в центрах надання соціальних послуг є понад 600 генераторів, в інтернатних закладах - 780 генераторів, у центрах надання адміністративних послуг - 545 генераторів, а 109 обладнані сонячними панелями.

Теги: #автономність #критична_інфраструктура

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