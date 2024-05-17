Економіка

12:24 17.05.2024

Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

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Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що енергосистема країни цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає.

"Енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, щоб покрити все споживання. Тому "Укренерго" змушене повернутися до графіків відключень, і для промисловості, і для населення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально поліпшити ситуацію.

Теги: #енергосистема #стан

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