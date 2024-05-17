"Укренерго" підтверджує запровадження обмежень е/е з 19:00 до кінця доби, просить економити

НЕК "Укренерго" підтверджує на п'ятницю анонсоване в четвер запровадження графіків погодинних відключень (ГПВ) із 19:00 до 24:00 і закликає економити е/е протягом усієї доби через значний дефіцит ресурсу, що зберігається.

Водночас у своєму оновленні в телеграм-каналі оператор системи передачі пояснює, що він повідомляє лише часові межі, в які діють ГПО, тобто - можливе обмеження споживання в разі перевищення регіоном певних лімітів, доведених кожному з них.

Водночас наголошується, що за запитом "Укренерго" в четвер для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в країну з 00:00 до 1:00 і з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також з 11:00 до 17:00 за запитом оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Як повідомляє Міністерство енергетики, у ніч на п'ятницю та в пікові ранкові години аварійну допомогу не залучали.

Імпорт, що здійснюється протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, продовжує знижуватися другий день поспіль і на цей час становить 22 489 МВт-год, що на 4% менше за показник четверга. Водночас максимальна потужність в окремі години сягала максимальної позначки дозволеної для імпорту потужності на годину 1700 МВт.

На ранок п'ятниці з різних причин знеструмлені 427 населених пунктів країни.