Харків чи не єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник прем'єра

Харків на сьогодні має відпрацьований план підготовки до зими, і він є чи не єдиним містом в Україні з таким детальним планом, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

"Щодо Харкова є гарний план підготовки до зими: детальний, з розумінням, що робимо, де робимо, які локації, які потужності, на чому вони мають працювати, як інтегруємо в мережі", - сказав Бойко на брифінгу в Медіацентрі Києва в четвер.

За його словами, у цьому плані приблизно на 60% передбачається гуманітарне обладнання.

Водночас Бойко наголосив, що "такий ґрунтовний, відпрацьований на рівні місцевої влади й місцевих підприємств план" він поки що бачив, на жаль, лише щодо Харкова.

Як повідомлялося, після весняних атак РФ на енергосистему в Харкові й прилеглих районах із квітня почали запроваджувати планові обмеження енергопостачання, під які одночасно підпадали від 100 до 200 тис. споживачів. 16 травня Бойко повідомив, що мережеві обмеження, через які не було можливості подати необхідну кількість електрики, знято, але залишаться обмеження на рівні з усією Україною, які почали запроваджувати з 14 травня через дефіцит е/е після чергової атаки росіян на генерацію 8 травня.

На початку квітня мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що ворог знищив майже всю критичну інфраструктуру міста.