Економіка

08:48 16.05.2024

ЕКА у квітні застрахувало 46 млн грн кредитних договорів, підтримавши 1,07 млрд грн експорту

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ЕКА у квітні застрахувало 46 млн грн кредитних договорів, підтримавши 1,07 млрд грн експорту

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у квітні застрахувало кредити обсягом 46 млн грн і підтримало 1,07 млрд експорту, повідомляється на сайті ЕКА.

При цьому зазначається, що з початку року застраховані в ЕКА експортери забезпечили надходження 1,7 млрд грн експортної виручки. На одну гривню страхової відповідальності агентства припало 12,4 грн майбутньої виручки.

У квітні своїх клієнтів-експортерів в ЕКА застрахували Укргазбанк (сума кредитних договорів 27 млн грн, обсяг підтриманого експорту 1,02 млрд грн) і Ощадбанк (19 млн грн і 45,7 млн грн відповідно).

Ці підприємства, розташовані у Львівській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях та в Києві, експортують свою продукцію в Словаччину (на 504,2 млн грн), Естонію (252,1 млн грн), Польщу (252,1 млн грн), Румунію (45,69 млн грн), територію Бенілюксу (12,7 млн грн) і Францію (4,65 млн грн).

Експортно-кредитне агентство створено для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підтримки експортерів - резидентів України шляхом страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту. Єдиним засновником й акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки.

Нацбанк України із 7 січня 2023 року отримав повноваження з регулювання діяльності ЕКА.

Теги: #ека #експорт

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