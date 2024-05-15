"Укренерго" допускає аварійні відключення е/е в Україні з 18:00 до 23:00 середи в разі зростання споживання

НЕК "Укренерго" в разі зростання споживання електроенергії у вечірні години його максимуму з 18:00 до 23:00 прогнозує чергове запровадження аварійних відключень побутових і промислових споживачів, повідомила компанія.

Водночас, згідно з її оновленням у телеграмі, тривалість графіків обмеження потужності промислових споживачів, що анонсувалися на всю добу середи, зменшено: вони діють з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00.