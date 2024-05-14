ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

Європейський Союз остаточно схвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility - наша держава отримає EUR1,89 млрд попереднього фінансування. Загалом же цього року в межах програми розраховуємо залучити EUR16 млрд. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, і державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Раді ЄС, Рада Європейського Союзу з економічних і фінансових питань схвалила План для України, необхідний для регулярного виділення Києву фінансування в рамках Ukraine Facility. "План був прийнятий Радою", - сказали в Раді ЄС.

Раніше високопоставлений європейський чиновник повідомив, що міністри мають намір схвалити це питання без обговорення і "сфокусуються на виконанні Ukraine Facility, що становить EUR50 млрд запозичень і грантів, який пов'язаний із виконанням Плану для реконструкції та відновлення України". "Плану надана оцінка Європейською комісією. Рада схвалить оцінку Комісії Українському плану без обговорення, що прокладе шлях для регулярних виплат двічі на рік у рамках Ukraine Facility, ґрунтуючись на прогресі у виконанні Плану", - сказав високопоставлений європейський дипломат.