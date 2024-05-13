Обмеження енергоспоживання для промисловості повертаються на вечір - "Укренерго"

Через дефіцит електроенергії, що зберігається більшу частину доби, повертаються після перерви у вихідні обмеження споживання е/е для промисловості, вони діятимуть із 17:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з оновленням у телеграм-каналі, в понеділок заплановано рекордний у травні обсяг імпорту з п'яти країн Європи - Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови - загальним обсягом 19 484 МВт-год (у неділю майже 7 тис. МВт-год).

Крім того, в понеділок уже було застосовано аварійну допомогу з країн ЄС з 00:00 до 7:00. Як зазначає Міністерство енергетики в телеграмі, залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму.

Після обстрілів 8 травня допомога застосовується щодня. У неділю, зокрема, вона також ішла з 00:00 до 6:00 та з 20:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. За даними Міненерго, сумарний обсяг аварійної допомоги становив менш як 2% добового споживання (у суботу було приблизно 3%, у п'ятницю - 1%).

Водночас, як зазначає "Укренерго", в неділю з 8:00 до 19:00 за запитом польського оператора енергосистеми українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі.

При цьому в південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі в денні години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ, додало Міненерго.

Системний оператор звертає увагу на те, що на ранок понеділка споживання зросло одразу на 6,7% порівняно з тим самим часом у попередній робочий день, п'ятницю, 10 травня.

Споживачів просять економніше використовувати е/е, особливо з 17:00 до 24:00.

На ранок в Україні, зокрема через бойові дії, знеструмлені 412 населених пунктів.

За даними Міненерго, через обстріли в Донецькій, Харківській і Сумській областях припинено газопостачання 550 споживачам.

Крім того, зазначається, що співробітники поліції отримали інформацію про мінування одного з енергооб'єктів, але під час перевірки підозрілих предметів не виявлено.