Сольський підбив підсумки за основними напрямами фінансування агросектору у 2022-2024 роках

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у Верховній Раді в четвер озвучив основні фінансові інструменти, що діяли в галузі протягом двох років повномасштабної війни, серед яких пільгове кредитування "5-7-9%", запуск Фонду часткового гарантування кредитів, підтримка мікрофермерів, закладання садів, теплиць і тваринництво.

"Ці два роки і два місяці були надскладними для сільського господарства України. Разом з тим, я в цьому абсолютно впевнений, аграрний ринок, фермери, аграрний бізнес показали надзвичайну витривалість і адаптацію до складних умов та здатність до розвитку навіть у таких умовах", - сказав він.

Одним з найважливіших своїх завдань на посаді міністра Сольський назвав забезпечення фінансування агросектору в умовах війни, зокрема запуск для аграріїв програми "Доступні кредити 5-7-9%".

За його інформацією, понад 50% фінансування за цією програмою - це кредитування агровиробників. Аграрії отримали в 1,5 раза більший максимальний розмір пільгового кредиту - 90 млн грн. За два роки ними скористалися 14,639 тис. сільгоспвиробників, залучено понад 67 млрд грн. Водночас 99% залучених кредитів аграрії повернули.

Серед останніх змін у програмі пільгового кредитування "5-7-9%" Сольський назвав подовження до 31 березня 2025 року кредитування аграріїв за укладеними раніше кредитними договорами; підвищення пільгового кредитного ліміту для аграріїв, які займаються тваринництвом; пролонгація кредитів агропідприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на території активних бойових дій або тимчасово окупованих.

Крім того, завдяки співпраці Мінагрополітики та Світового банку залучено $580 млн для компенсації відсотків за цією програмою, нагадав міністр.

Сольський також повідомив, що протягом 2022-2024 рр. було проведено роботу із запуску Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який гарантує 50% непогашеної суми основного боргу фермерам із земельними ділянками до 500 га. Фонд почав працювати в лютому 2024 року.

Глава Мінагрополітики подякував парламентському комітету з фінансів, податкової та митної політики за ухвалення закону про електронні аграрні розписки. "Уже цього року аграрні ноти будуть одним із способів, завдяки яким аграрії зможуть отримати додаткові кошти", - додав він.

Говорячи про підсумки дії інших держпрограм фінансування агросектору, Сольський відзначив підтримку мікрофермерів дотаціями на гектар і на корову у 2022 і 2024 рр., на яку у 2022 році виділено понад 1,6 млрд грн. Нею скористалися понад 31 тис. аграріїв. У 2024 році дію програми буде розширено на додаткові види тваринництва, збільшено розмір виплат для аграріїв з окупованих територій.

Програмою грантів на сади й теплиці з 2022 року, якою держава компенсувала 70% витрат, скористалися 215 аграріїв, які заклали нових садів і побудували теплиць на 2,5 тис. га, створили майже 1400 постійних робочих місць і понад 23 тис. сезонних.

Як повідомлялося, 273 народні депутати 9 травня підтримали прохання Сольського про відставку.

НАБУ 23 квітня повідомило Сольському про підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіти землею ще на 190 млн грн.

Згідно з трансляцією засідання, Вищий антикорупційний суд ухвалив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави в розмірі 25 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тис. грн, яку може внести або сам підозрюваний, або інша особа.

Крім Сольського, прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких колишній голова Держгеокадастру України, керівник Держгеокадастру в Сумській області, два куратори органів Держгеокадастру, посадовці Держгеокадастру Сумської області, директор аграрного холдингу та інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ІФ-У) та ч. 3 ст. 27 (організація та керівництво у підготовці та вчиненні кримінального правопорушення - ІФ-У), ч. 3 ст. 15 (незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення - ІФ-У), ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ІФ-У) КК України.

Сольський 25 квітня подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. 26 квітня його взяли під варту в залі суду й конвоювали до місця ув'язнення. Кількома годинами пізніше за міністра внесено заставу в розмірі 75,7 млн грн. Його випустили на поруки голови Всеукраїнської аграрної конфедерації Марії Дідух і заступника керівника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. Сольському заборонили спілкуватися з іншими підозрюваними, виїжджати з Києва й зобов'язали носити електронний браслет.