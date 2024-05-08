Велика Британія збільшить свій внесок у Фонд підтримки енергетики на £20 млн

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму £20 млн (€23 млн), повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в релізі Міненерго на сайті в середу, новий грант доповнює попередні внески країни в сумі €50 млн і найближчим часом надійде на рахунок Фонду для спрямування на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергоінфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного харчування, включно з генераторами та розподіленою генерацією.

"Дякую уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує знищувати українську енергетику. Допомога партнерів вкрай необхідна для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міненерго уточнило, що загальна сума внесків до Фонду становила понад €433 млн.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у 2022 році за ініціативи голови Міненерго Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон для консолідації допомоги від партнерів у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

2 травня у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка, під час якої сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці в межах програми InnovateUkraine, фінансування яких у сумі £16 млн забезпечить уряд Сполученого Королівства.