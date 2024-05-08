Економіка

19:10 08.05.2024

США виділять понад $190 млн на підтримку енергосектору України протягом п'яти років

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США виділять понад $190 млн на підтримку енергосектору України протягом п'яти років

USAID надасть понад $190 млн на проєкт "Збереження влади, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає нагальну енергетичну допомогу уряду України протягом п'яти років.

"Цей проєкт буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні та надасть важливу технічну допомогу, підтримку реформ, а також обладнання та послуги для підтримки енергопостачання", - повідомляється на сайті USAID.

В агентстві зазначили, що 22 березня 2024 року Росія вчинила наймасованішу на той час атаку на енергетичну інфраструктуру України, ще раз продемонструвавши нагальну потребу в цих інвестиціях.

USAID від початку повномасштабного вторгнення виділило майже $1 млрд на енергетичну допомогу Україні, зокрема, понад $475 млн екстреної підтримки за останні дві зими на відновлення енергетичної інфраструктури. Уточнюється, що це автотрансформатори для передачі електроенергії та мобільні котельні для опалення шкіл і лікарень. Там додали, що Сполучені Штати також виділять щонайменше $1,4 млрд додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України.

 

Теги: #газ #тепло #енергетика #електроенергія

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