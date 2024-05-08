"Укренерго" обмежить промспоживачів і бізнес із 18:00 до 23:00, не виключає можливості аварійних відключень населення

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" в середу змушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00, повідомила компанія.

"Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти", - зазначив системний оператор.

У НЕК також попередили про можливі відключення побутових споживачів у разі зростання енергоспоживання.

"Увага! Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні", - наголосили у НЕК та закликали населення ощадливо споживати е/е з 18:00 до 23:00, щоб уникнути відключень.