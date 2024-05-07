Економіка

12:16 07.05.2024

"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

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"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

Споживання електроенергії на 09:50 вівторка більше на 9,4%, ніж у понеділок на той самий час, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Зростання споживання системний оператор пояснив похолоданням.

Водночас він зазначив, що вчора рівень споживання, який досяг максимуму після 21:00, був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 травня.

Крім того, вчора в денні години, з 10:40 до 16:05, для підтримки збалансованої роботи енергосистеми обмежувалася генерація ВДЕ через надлишок е/е, більше того - з 08:00 до 10:00 надлишки е/е в аварійному порядку передавалися в енергосистему Польщі.

Водночас із 19:00 до 22:00 "Укренерго" просить споживати електроенергію ощадливо.

Зазначається також, що продовжує зростати імпорт - у вечірні години він запланований із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 395 МВт-год, що в 1,4 раза більше за показник понеділка, який у 6 разів також збільшився порівняно з неділею. "Укренерго" звертає увагу, що максимальна потужність імпорту в окремі години становить 1668 МВт, що майже сягає його максимальної технічної можливості з Європи до України та Молдови у 1700 МВт на годину.

"Укренерго" уточнило, що через грозу та вітер на ранок знеструмлені 53 населені пункти (н.п.) у Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. За інформацією Міністерства енергетики, в цих областях без світла залишаються відповідно 1 тис. абонентів у семи населених пунктах, 600 абонентів у п'яти н.п. і 4,3 тис. абонентів у 42 н.п. Водночас енергетикам вдалося заживити всіх (понад 10 тис.) абонентів у Київській області, які знеструмлювалися також через негоду.

За даними "Укренерго", з інших причин, зокрема через бойові дії, на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Як зазначило Міненерго, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області знеструмлені 45,1 тис. абонентів у 93 н.п., у Сумській - 5,4 тис. споживачів у майже 90 н.п., у Чернігівській - 1,6 тис. споживачів у 30 н.п., у Запорізькій - 3,8 тис. споживачів у 52 населених пунктах.

У Харківській області згідно з графіками, як і вчора, знеструмлені близько 102 тис. побутових споживачів.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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