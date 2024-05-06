В.о. директора ДП "Укрспирт" призначено Станіслава Банчука

Уряд призначив Станіслава Банчука виконувачем обов'язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", повідомляється на офіційному сайті уряду.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна про призначення Банчука Станіслава Ярославовича виконувачем обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", - наголошується в розпорядженні Кабінету Міністрів №386 від 30 квітня.

На сайті ФДМ і фейсбук-сторінці "Укрспирту" поки що додаткові дані про нового керівника відсутні. Згідно з інформацією в інтернеті, людина з таким самим прізвищем та ініціалами була заступником обласного прокурора Чернівецької області до 2014 року, після чого вела індивідуальну адвокатську практику в Київській області.

Згідно з даними сервісу Youcontrol, Банчук С. Я. є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ "Юридична компанія "Стандарт", ТОВ "Газтехком", ТОВ "Новітні енергетичні системи", Торговий дім "П.Е.Г.О.", ТОВ "ВОГА Ресурси" і ТОВ "СпецОіл", які спеціалізуються на торгівлі нафтою і газом.