Економіка

10:40 30.04.2024

Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

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Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

За останню добу на Донеччині внаслідок обстрілу, який пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів і дві шахти.

"В одній із шахт під землею перебували 35 працівників - усіх вивели на поверхню. Повітряну лінію включили в роботу, всіх споживачів заживили", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

За інформацією відомства, минулої доби потреби споживачів покривала власна генерація країни й комерційний імпорт. Аварійної допомоги із сусідніх країн не залучали.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі 29 квітня застосовувалися графіки відключень у Харківській області й для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували", - зазначили в Міненерго.

Водночас з огляду на сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії СЕС у понеділок оператор системи передачі в ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ загальним обсягом 1262 МВт-год.

За даними міністерства, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 9154 МВт-год.

 

Теги: #енергетика #шахти #міненерго

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