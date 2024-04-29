Україна та ОАЕ завершили переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство
Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали спільну заяву про завершення переговорів щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, повідомило Міністерство економіки в понеділок.
Згідно з інформацією на його сайті, заяву підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді 26 квітня в Абу Дабі (ОАЕ).
"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, а загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок", - наведено слова Свириденко в повідомленні відомства.
За її словами, ОАЕ посідають перші сходинки з точки зору логістики торгівлі.
Вона також зазначила, що це не класична угода про вільну торгівлю, оскільки вона є всеосяжною і враховує товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю тощо.
"Я сподіваюся, що українська та еміратська бізнес-спільноти використають усі можливості угоди, що допоможе відкрити величезний потенціал у нашій торговельній та економічній співпраці. Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами", - зазначила Свириденко.
Як уточнили в Мінекономіки, після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну перевірку проєкту Угоди, а також проведуть внутрішньодержавні процедури, необхідні для її підписання.
Аналіз короткострокової дії свідчить, що угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі, а в середньо- і довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.
Серед секторів високих темпів приросту очікують у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Серед очікуваних результатів угоди - зростання експорту металів і рослинної олії.
Згідно з даними Держстату, за січень-лютий цього року експорт товарів з України до ОАЕ зріс проти аналогічного періоду минулого року на 86,3% - до $45,5 млн, тоді як імпорт скоротився в 2,4 раза - до $11,5 млн.
У структурі експорту основні статті - жири та олії тваринного і рослинного походження ($13,7 млн, зростання на 36,3%), м'ясо та їстівні субпродукти ($9,26 млн, зростання в 7,6 раза) і зернові культури ($6,7 млн, зростання в 56,7 раза), тоді як у структурі імпорту - електричні машини й устаткування, апаратура для запису та відтворення звуку ($2,9 млн, спад на 33,8%), пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них ($1,8 млн, зростання в 5,6 раза).