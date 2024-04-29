Економіка

19:06 29.04.2024

Україна та ОАЕ завершили переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство

2 хв читати
Україна та ОАЕ завершили переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство

Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали спільну заяву про завершення переговорів щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

Згідно з інформацією на його сайті, заяву підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді 26 квітня в Абу Дабі (ОАЕ).

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, а загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок", - наведено слова Свириденко в повідомленні відомства.

За її словами, ОАЕ посідають перші сходинки з точки зору логістики торгівлі.

Вона також зазначила, що це не класична угода про вільну торгівлю, оскільки вона є всеосяжною і враховує товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю тощо.

"Я сподіваюся, що українська та еміратська бізнес-спільноти використають усі можливості угоди, що допоможе відкрити величезний потенціал у нашій торговельній та економічній співпраці. Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами", - зазначила Свириденко.

Як уточнили в Мінекономіки, після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну перевірку проєкту Угоди, а також проведуть внутрішньодержавні процедури, необхідні для її підписання.

Аналіз короткострокової дії свідчить, що угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі, а в середньо- і довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Серед секторів високих темпів приросту очікують у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Серед очікуваних результатів угоди - зростання експорту металів і рослинної олії.

Згідно з даними Держстату, за січень-лютий цього року експорт товарів з України до ОАЕ зріс проти аналогічного періоду минулого року на 86,3% - до $45,5 млн, тоді як імпорт скоротився в 2,4 раза - до $11,5 млн.

У структурі експорту основні статті - жири та олії тваринного і рослинного походження ($13,7 млн, зростання на 36,3%), м'ясо та їстівні субпродукти ($9,26 млн, зростання в 7,6 раза) і зернові культури ($6,7 млн, зростання в 56,7 раза), тоді як у структурі імпорту - електричні машини й устаткування, апаратура для запису та відтворення звуку ($2,9 млн, спад на 33,8%), пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них ($1,8 млн, зростання в 5,6 раза).

Теги: #мінекономіки #оае

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 23.04.2024
Sense Bank підписав Меморандум з Міністерством економіки України

Sense Bank підписав Меморандум з Міністерством економіки України

14:30 19.04.2024
Оприлюднено проєкт Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 р.

Оприлюднено проєкт Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 р.

19:04 17.04.2024
В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

10:23 04.04.2024
Держагентство відновлення створить централізовану закупівельну організацію - постанова

Держагентство відновлення створить централізовану закупівельну організацію - постанова

18:42 27.03.2024
Україна приєдналася до WIPO ALERT для протидії піратським вебсайтам - Мінекономіки

Україна приєдналася до WIPO ALERT для протидії піратським вебсайтам - Мінекономіки

13:07 27.03.2024
Мінекономіки очікує узгодження Плану України Брюсселем протягом кількох тижнів

Мінекономіки очікує узгодження Плану України Брюсселем протягом кількох тижнів

11:19 13.03.2024
Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

15:50 28.02.2024
Систему управління держкомпаніями напрацюємо за цей рік, це 100% - заступник міністра економіки Соболев

Систему управління держкомпаніями напрацюємо за цей рік, це 100% - заступник міністра економіки Соболев

13:58 28.02.2024
Мінекономіки планує кілька пілотних оцінок наглядових рад держкомпаній у 2024 р. - заступник міністра економіки

Мінекономіки планує кілька пілотних оцінок наглядових рад держкомпаній у 2024 р. - заступник міністра економіки

13:37 28.02.2024
Держпредставників у НР "Енергоатому" обиратимуть після формування короткого списку кандидатів у незалежні члени - заступник міністра економіки

Держпредставників у НР "Енергоатому" обиратимуть після формування короткого списку кандидатів у незалежні члени - заступник міністра економіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Прем'єр: Пільгову ціну на газ продовжено до кінця літа, на світло - до кінця весни

НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій біржами ПФТС і УБ і запропонувала розглянути опцію створення нової біржі

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

ОСТАННЄ

Прийом заявок до ДАР на отримання дотацій на оброблювану землю від фермерів деокупованих територій стартує 1 травня

Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%

Фінансовий та операційний директори Ощадбанку перейшли в правління Сенс Банку

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Прем'єр: Пільгову ціну на газ продовжено до кінця літа, на світло - до кінця весни

НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій біржами ПФТС і УБ і запропонувала розглянути опцію створення нової біржі

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

Майже три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів і мають намір підвищити зарплату у 2024 р. - опитування ЄБА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА