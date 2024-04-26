Фінансовий та операційний директори Ощадбанку перейшли в правління Сенс Банку

Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор державного Ощадбанку (Київ) Сергій Максюта та Олексій Наглій за результатами конкурсного відбору обійняли посади членів правління Сенс Банку (Київ), відповідального за фінанси та операційну діяльність відповідно.

Згідно з інформацією в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня цього року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки.

Зазначається, що раніше, з вересня 2018 року до травня 2020 року, Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному Укрексімбанку (Київ).

Наглій до приходу в Ощадбанк із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.

За даними Національного банку України, станом на 1 березня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 8-ме місце (131,64 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Він увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік із 5,04 млрд грн.

Ощад посідав друге місце за загальними активами (376,4 млрд грн) серед 63 банків країни станом на 1 березня 2024 року.