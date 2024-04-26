Економіка

16:58 26.04.2024

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

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Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Кабінет Міністрів України продовжив чинний тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 2,64 грн/кВт-год ще на один місяць - до 31 травня 2024 року.

"За поданням Міністерства енергетики України Кабінет Міністрів України продовжив дію положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку, згідно з яким встановлено фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт-год до 31 травня 2024 року", - повідомило Міненерго в п'ятницю.

Згідно з попереднім рішенням уряду, ПСО та відповідна ціна діяли до 30 квітня 2024 року.

"Нагадаємо, підвищення ціни на електроенергію у 2023 році надало змогу енергетикам здійснити ремонти на об'єктах після ворожих атак і додати в енергосистему понад 3 ГВт. Це, зокрема, надало змогу пройти зиму без відключень споживачів", - зазначили в міністерстві.

Теги: #тариф #електроенергія

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