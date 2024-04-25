Економіка

14:19 25.04.2024

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

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НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних із 26 квітня 2024 року, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер, тоді як більшість опитаних агентством банкірів очікували її зниження до 14%.

"Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", - зазначив він.

Разом зі зниженням облікової ставки на 1 відсотковий пункт (в. п.) так само знижено розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами - до 13,5% і 16,5% відповідно.

Водночас НБУ вирішив більш істотно знизити ставку за кредитами рефінансування - на 2 в.п., до 17,5%.

"В умовах циклу пом’якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою", - зазначив регулятор.

Нацбанк також повідомив, що його базовий сценарій прогнозу передбачає зниження облікової ставки до 13% поточного року, тоді як у січні він очікував її на рівні 14%.

"Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку. НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків. Так, зменшення ризиків для інфляції та курсової стійкості може створити передумови для додаткових кроків зі зниження облікової ставки та пом’якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки", - зазначив регулятор.

Як повідомлялося, в середині березня Нацбанк знизив облікову ставку з 15% до 14,5%.

Теги: #нбу #облікова_ставка

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