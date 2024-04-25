Економіка

13:41 25.04.2024

EVA відкрила в першому кварталі 16 нових магазинів

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EVA відкрила в першому кварталі 16 нових магазинів

Мережа парфюмерно-косметичних магазинів EVA відкрила 16 нових магазинів у першому кварталі, до кінця року в розширення мережі заплановано інвестицію обсягом близько 200 млн грн, повідомила виконавчий директор ТОВ "РУШ" (EVA і EVA.UA) Ольга Шевченко.

"Незважаючи на складну ситуацію, ми намагаємося розвивати бізнес. Найбільше, чим ми можемо бути корисні Україні, це наша робота і наш розвиток. Зростання бізнесу - це створення нових робочих місць і збільшення надходжень до бюджету, а відтак і посилення нашої обороноздатності", - цитує її пресслужба компанії.

Раніше вона повідомляла про плани мережі відкрити близько 60 нових магазинів протягом 2024-го та інвестувати в це близько 200 млн. грн. Таким чином, до кінця поточного року мережа має вийти на довоєнну кількість працюючих магазинів (станом на 24 лютого 2022 року EVA налічувала 1116 торгових точок).

У 2023 році мережа відкрила 58 нових торгових точок, включно з першим магазином у форматі EVA BEAUTY в ТРЦ Respublika Park. Уточнено, що другий магазин такого формату мережа планує відкрити в першому півріччі 2024 року.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване 2002 року. На 31 березня 2024 року мережа налічувала 1072 магазини.

Має 58 власних торговельних марок (ВТМ), які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами. Частки ВТМ у загальному продажі 33,9% у натуральному вимірі, 22,8% - у грошовому. Штат співробітників компанії становить близько 14,5 тис. осіб.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "РУШ" значиться "Інсетера Холдінгз Лімітед" (Кіпр, 100%), кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак і Валерій Кіптик. 

Теги: #eva #магазини

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