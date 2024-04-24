Економіка

21:24 24.04.2024

"Інтерпайп" пропонує скоригувати систему бронювання працівників у прифронтових регіонах

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Українська промислова компанія "Інтерпайп" пропонує скоригувати систему бронювання працівників, що допоможе промисловим підприємствам у прифронтових регіонах пом'якшити проблему кадрового дефіциту, повідомив директор із персоналу групи Віталій Пахомов виданню "Форбс Україна".

"За державними нормами на критично важливих підприємствах, до яких належить Інтерпайп, бронюванню підлягають 50% військовозобов’язаних від поточної кількості, при чому вже мобілізовані працівники є не військовозобов’язаними, а військовослужбовцями. Відповідно ми можемо бронювати половину поточної кількості за мінусом мобілізованих. Фактично, чим більше наших співробітників ми віддаємо фронту, тим менше можемо забронювати тих, хто залишився працювати", - сказав HR-директор.

За його словами, критично важливим для "Інтерпайпу" є хоча б один із трьох варіантів пом'якшення обмежень бронювання. "Це або аналогічно підприємствам паливно-енергетичного комплексу зняття обмежень щодо кількості військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню. Або збільшення до 80% кількості заброньованих. Або хоча б дозвіл додатково бронювати 100% чисельності мобілізованих працівників", - вважає HRD.

Крім того, він вважає за необхідне розглянути можливість зняти обмеження або збільшити квоту для компаній, у яких переважає чоловіча праця.

На думку директора з персоналу, друга життєво необхідна зміна - це 3-місячний імунітет від мобілізації для новоприйнятих працівників, щоб компанія могла їх забронювати.

"Адже офіційний прийом на роботу військовозобов’язаного працівника передбачає постановку його на військовий облік і з великою ймовірністю - негайну мобілізацію, наразі це серйозний стопер для потенційних кандидатів, які віддають перевагу тимчасовій договірній зайнятості в маленьких компаніях", - наголошує HR Director, додаючи, що без таких змін зупинення виробництва через брак персоналу є цілком імовірним, хоча це й не бажаний сценарій.

Видання констатує, що наразі "Інтерпайп" намагається уникнути небажаного сценарію, поповнюючись фахівцями в прифронтових містах, де розташовані його активи, щоб якщо не повністю зупинити, то хоча б уповільнити критичне загострення проблеми. Найгостріша нестача працівників - у Нікополі, який з липня 2022 року є зоною бойових дій. Люди на заводах працюють понаднормово, іноді без вихідних. Це компенсується матеріально, але в такому режимі компанія може працювати обмежений час, резюмується в матеріалі.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають до понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В "Інтерпайпі" працюють майже 10 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

 

Теги: #інтерпайп #пропозиція #працівники #бронювання

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