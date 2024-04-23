У Фонді підтримки енергетики України зібрано близько EUR410 млн від 13 країн

У Фонді підтримки енергетики України разом із анонсованими внесками зібрано близько EUR410 млн від 13 країн-партнерів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти", - зазначив він.

Крім того, Велика Британія оголосила про виділення понад $180 млн на зміцнення українського енергосектору. Литва передає обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС і своїх складів. Німеччина направляє 400 генераторів.

"Децентралізована генерація - дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей. Над цим теж активно працюємо. 80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична", - наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що Україна розгортатиме мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності.

Шмигаль наголосив, що енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко проводити ремонтні роботи, і закликав українців економити електрику, щоб підтримати енергетичну систему, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

"Ми зазнали важких втрат у генерації, і наразі під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Уже декілька днів фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів. Як і на початку повномасштабної війни, ми маємо згуртуватися, щоб бути стійкими", - наголосив він.