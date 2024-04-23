Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік - "Нафтогаз"

Чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських сімей залишиться незмінною ще на один рік щонайменше, повідомила група "Нафтогаз" на своєму сайті у вівторок.

Як зазначили в групі, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжило дію тарифного плану "Фіксований" іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

"Нафтогаз" діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведено на сайті.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Її клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу становить: із 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.