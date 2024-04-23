Економіка

13:58 23.04.2024

Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік - "Нафтогаз"

1 хв читати
Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік - "Нафтогаз"

Чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських сімей залишиться незмінною ще на один рік щонайменше, повідомила група "Нафтогаз" на своєму сайті у вівторок.

Як зазначили в групі, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжило дію тарифного плану "Фіксований" іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

"Нафтогаз" діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведено на сайті.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Її клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу становить: із 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

 

Теги: #газ #нафтогаз #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 23.04.2024
Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

11:23 23.04.2024
"Укрнафта" збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу

"Укрнафта" збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу

10:58 16.04.2024
"Нафтогаз" за три місяці виплатив 18,2 млрд грн податків

"Нафтогаз" за три місяці виплатив 18,2 млрд грн податків

19:19 15.04.2024
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

09:50 11.04.2024
Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

07:22 11.04.2024
Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

12:24 07.04.2024
Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

20:47 01.04.2024
Україна розпочала сезон закачування газу в ПСГ

Україна розпочала сезон закачування газу в ПСГ

10:00 01.04.2024
Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

10:57 29.03.2024
Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

"Укренерго" може застосовувати графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

ОСТАННЄ

"Метінвест" з 1 травня підвищить зарплату працівникам виробничих та ремонтних підприємств в Україні

Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

NovaPay сформувала мережу з 2,8 тис POS-терміналів по Україні

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

ВР розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати - Железняк

Розвиток ринку біометану допоможе аграріям диверсифікувати бізнес - Мінагрополітики

Moneyveo планує збільшити частку на ринку споживчого кредитування до 14,5-16,5% у 2024 р.

Фінкомпанії з обмеженням ставки за мікрокредитами 1% на добу будуть обережнішими у виборі клієнтів - думка

"Метінвест" у I кв. наростив сплату податків до бюджету України на 70%, до 4,2 млрд грн - СЕО

ПриватБанк перерахував до бюджету майже 50 млрд грн податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА