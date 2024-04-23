Економіка

13:04 23.04.2024

Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

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Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

Європейські транснаціональні корпорації з червня більше не зможуть надавати професійні послуги дочірнім компаніям у Росії, такі як бухгалтерський облік, управлінський консалтинг та юридичні консультації.

Багато компаній у сфері споживчих товарів, фармацевтики, роздрібної торгівлі та виробництва продовжують свій бізнес у Росії. Ця можливість багато в чому обумовлена тим, що компанії можуть надавати профпослуги своїм "дочкам", хоча при цьому їм заборонено пропонувати аналогічні послуги іншим компаніям, пише Financial Times.

Згідно з рішенням Єврокомісії, з 20 червня компаніям, замість автоматичного звільнення від заборони на надання профуслуг російським "дочкам", доведеться запитувати дозвіл на кожен вид послуг.

Однак юристи та керівники попереджають, що ця зміна може ненавмисно змусити компанії переключитися на російських провайдерів або надавати профпослуги з офісів за межами Євросоюзу. "Не було жодних підстав відмовлятися від звільнення для європейських дочірніх компаній. ... Ніхто не хотів віддавати ці компанії в руки російських консультантів", - сказав FT глава представництва однієї з європейських компаній у Москві.

"Є багато спекуляцій навколо того, чого в цьому випадку прагнув досягти ЄС", - зазначає адвокат Skadden Міхаель Альбрехт фон Кольке. Він розглядає це як "свого роду підбиття підсумків, під час якого ЄС намагається зрозуміти, скільки організацій все ще діє в Росії".

Він додав, що хоча багато компаній працюють над отриманням дозволів, інші можуть вирішити перенести функції в офіси за межами ЄС. Це може бути непросто, враховуючи, що обходити санкції заборонено.

Інші юристи також попереджають, що бюрократичний тягар відволікає ресурси від більш значущого дотримання санкцій, наголошується в статті.

Європейська федерація фармацевтичної промисловості та асоціацій (галузева група зі штаб-квартирою в Брюсселі) заявила, що скасування звільнень ускладнить фармацевтичним компаніям надання ліків пацієнтам.

Теги: #єврокомісія #санкції

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