Україна в суботу передавала надлишки е/е Польщі обсягом 1600 МВт-год і обмежувала ВДЕ - Міненерго

Україна через профіцит е/е в денні години суботи передавала надлишок електроенергії Польщі обсягом 1600 МВт-год, а також обмежувала генерацію з ВДЕ сумарною величиною 1851 МВт-год, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в неділю, через мережеві обмеження продовжують застосовуватися графіки відключень у Харківській області та для промисловості в Кривому Розі.

На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових і промислових споживачів, за винятком вищезазначених регіонів.

Через бойові дії в Донецькій області відключалася високовольтна повітряна лінія, внаслідок чого одне з енергетичних підприємств знижувало потужність, але споживачі не знеструмлювалися.

Водночас у Чернігівській області за минулу добу відключено понад 1,1 тис. точок обліку у двох населених пунктах унаслідок обстрілу і пошкодження повітряних ліній,

Імпорт е/е на неділю знизився майже на третину - 8430 МВт-год. Також сьогодні вночі після кількох діб відсутності здійснювався незначний експорт - сумарно 139 МВт-год.