Шмигаль обговорив з президентом Світового банку ситуацію в енергетичному секторі України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Світового банку Аджеєм Бангою, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію в енергетичному секторі України після ворожих обстрілів.

"Світовий банк надає Україні всю необхідну допомогу. Під час нашої зустрічі з президентом банку Аджеєм Бангою обговорили ситуацію в енергетичному секторі України після російських обстрілів. Співпрацюємо зі Світовим банком для мобілізації екстреного фінансування на терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Глава українського уряду також запропонував Світовому банку розширити співпрацю, зокрема домовитися про підписання меморандуму про розвиток ринку житла.

"Через повномасштабне вторгнення Росії багато людей залишилися без даху над головою. Потреба в новому житлі значно зросла. Тож ми прагнемо залучати приватний сектор для розвитку цього ринку. І потребуємо тут підтримки Світового банку, IFC (Міжнародної фінансової корпорації - ІФ-У) та MIGA (Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій - ІФ-У)", - зазначив Шмигаль.

За його даними, від початку російського повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував на підтримку України $42 млрд, з яких уже надано $36 млрд.